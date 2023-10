Ce vendredi, Marie-Michelle et Joseph Emmanuel Lasson ont célébré leurs 50 ans de mariage. Originaires de Saint-Leu, ils ont vécu à l’Ermitage jusqu’en 1999 avant de revenir à Saint-Leu avec leurs enfants.

Joseph Emmanuel a assumé très tôt la responsabilité de sa famille après le décès de son père en tant que maçon, tandis que Marie-Michelle était femme de ménage.

Leur histoire d’amour a commencé lorsque Joseph Emmanuel a flashé sur Marie-Michelle alors qu’il se baladait à moto. Quelques mois plus tard, leur amitié s’est transformée en un amour tendre, et un an après, ils échangeaient leurs vœux à la mairie de Saint-Leu et à l’église de l’Étang.

De cette union sont nés 4 garçons, dont 2 sont militaires en métropole, ainsi qu’une fille pétillante et d’une grande beauté. Aujourd’hui, monsieur prend soin de ses animaux (coqs et cabris), tandis que Madame ne manque jamais son pèlerinage annuel à Lourdes. Leurs 6 petits-enfants sont leur plus grande source de bonheur.

Les époux sont en excellente forme aujourd’hui, et nous leur souhaitons un merveilleux anniversaire de mariage.