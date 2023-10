La nouvelle Miss Mamie et le nouveau Mister papi de la ville de Saint-Leu ont été élus mercredi 2023.

Ce mercredi 4 octobre s’est tenue l’élection de Miss et Mister Papi de la ville de Saint-Leu.

Hélène MUTI CHEVALLIER a été sacrée Miss Mamie Saint-Leu 2023. À ses côtés, Daisy LATCHIMY et Stéphanie ROUGEMONT, ont été élues respectivement 1ère et 2ème Dauphine.

Du côté des papis, c’est Elie Coukan avec son large sourire et son beau chapeau qui a conquis le jury et qui est devenu Mister Papi Saint-Leu 2023. Il a pour 1er et 2ème Dauphin, Claude Alexandre Arzac et Hervé Adolphe.

Ce bel événement met en avant les séniors de la Ville, le temps d’un moment haut en couleurs, ambiancé, convivial et chaleureux.