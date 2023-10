Ce mardi 19 septembre, c’est la fête de notre Dame de la Salette à Saint-Leu. Une journée importante pour la communauté chrétienne.

À 10h, la messe de la Salette sera célébrée par l’Évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry jusqu’à 12h. Plusieurs milliers de fidèles sont attendus pour célébrer la vierge Marie.

Ce culte de Notre Dame de la Salette est transmis de génération en génération, les plus jeunes se sentent aussi concernés.

Origine

Selon les croyants, il y a plus d’un siècle, en Métropole, la Vierge Marie serait apparue devant deux enfants. À la même époque, dans notre île, le vœu du curé de Saint-Leu permet à la ville d’être épargnée par l’épidémie de peste et de choléra. Un miracle pour les habitants. Et depuis, les croyances autour de Notre Dame de la Salette sont toujours aussi populaires.

Les pèlerins ne font pas l’impasse sur les grâces. Selon les fidèles, leurs souhaits sont plus ou moins réalisés.

Fleurs, bougies, vêtements de baptême pour demander la guérison d’enfant... : les pèlerins déposent aussi des plaques de remerciement à la Salette.