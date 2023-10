Vous avez sûrement déjà entendu parler d’eux, Jérémy Payet et Anthony Morel sont deux amoureux de la boxe. Tous deux partageant la même passion, ils partagent également un incroyable lien d’amitié.

C’est une année riche en succès pour nos deux boxeurs peï : Jérémy Payet, vainqueur par k.o au "Karate Combat", et Anthony Morel également vainqueur par k.o en MMA Pro.

Originaire de Saint-Joseph, ils partagent la même passion et également un incroyable lien d’amitié. En effet, les deux boxeurs se connaissent depuis des années déjà, à vrai dire depuis leur enfance : "Je connais Jérémy depuis qu’on est petit, sa mère était ma nounou. On a toujours fréquenté les mêmes infrastructures à saint jo, mais on ne faisait pas les mêmes disciplines" nous a expliqué Anthony Morel à propos de son confrère.

Ils partagent des activités ensemble tels que du cardio, de la musculation, et sans oublier de la boxe.

N’ayant pas les mêmes spécialités, les deux boxeurs s’entraînent ensemble, mais surtout s’entraident : Anthony est spécialiste dans la lutte et le grappling, Jérémy lui, dans le pieds poing.

