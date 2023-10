Ce samedi 9 septembre, une cliente a participé au karaoké organisé dans un super marché du Chaudron. Son interprétation du titre "The Best" de Tina Turner a ébloui les spectateurs. La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Le super marché a pris l’habitude d’organiser un karaoké le samedi. L’occasion pour les clients de laisser leur talent s’exprimer au micro.

Ce week-end la performance vocale d’une cliente a une nouvelle fois impressionné les clients et spectateurs présents. La chanteuse a interprété le titre "The Best" de Tina Turner. Une prestation à couper le souffle, la vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Dans les commentaires, certains internautes osent même la comparaison avec la grande Tina Turner.