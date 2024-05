Ce mercredi 17 avril est organisée la 2e édition du Meeting Parents 974. De 13h 30 à 17h 30, les élèves et les parents sont accueillis dans la Salle Candin à Saint-Denis par des professionnels.

Psychologues, avocats, enseignants, l’association EPA mettent tout en œuvre pour lutter contre le harcèlement scolaire. En 2023, la première édition avait rassemblé 150 participants.

"Sur les réseaux le Me too harcèlement scolaire 974 enregistre 3 appels par jour en moyenne de demande d’écoute, de conseils, d’informations sur les procédures et des demandes d’orientation vers des avocats dans le cadre de dépôts de plainte pour des faits plus graves" indique l’association Écoute Moi Protège Moi Aide Moi.