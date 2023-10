Déjà en cours, les travaux de remplacement de câbles souterrains réalisés sur une partie du cœur de ville dionysien sont prévus jusqu’au 27 octobre. Pour faciliter le trafic et certaines interventions, des travaux de modernisation se feront aussi de nuit.

Communiqué d’EDF :



Travaux jusqu’au 8 octobre (travaux de nuit)



Rue Berlin (portion comprise entre boulevard Lacaussade et la rue de Paris)



Rue Fénelon (portion comprise entre rue Rolland Garris et rue Sainte-Marie)



Rue Sainte-Marie (portion comprise entre boulevard Lacaussade et rue de Paris)

Du 9 octobre au 15 octobre (travaux de jour)

- Rue Fénelon (portion comprise entre boulevard Lacaussade et rue de Paris)

Du 9 octobre au 27 octobre (travaux de jour)

- Rue Berlin (portion comprise entre boulevard Lacaussade et la rue de Paris)



Rue Fénelon (portion comprise entre rue Rolland Garris et rue Sainte-Marie)



Rue Sainte-Marie (portion comprise entre boulevard Lacaussade et rue de Paris)

Les rues concernées par les travaux seront fermées à la circulation et une déviation sera mise en place. Pour le bon déroulement des travaux, il est demandé aux riverains ayant pour habitude de se garer dans ces rues de stationner dans une rue adjacente. Les travaux s’organiseront comme suit : de 200h00 à 5h00 pour ceux réalisés de nuit et de 7h00 à 16h00 pour ceux réalisés de jour.



EDF à La Réunion tient à s’excuser par avance auprès de ses clients qui sont impactés par la réalisation de ces travaux de modernisation du réseau, et les remercie de leur compréhension.