La Ville de Saint-Denis accueille du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2023, deux évènements phares à la Réunion, qui vont rassembler des milliers de personnes : le festival des électropicales sur le site du Barachois, ainsi que l’ordination du nouvel évêque Monseigneur Pascal Chane-Teng, dimanche 15 octobre, au Chaudron.

Pour facilité son stationnement

Le parking Rieul sera ouvert vendredi 13 et samedi 14 octobre jusqu’à minuit et demi.

Dimanche 15 octobre, les parkings République, Grand Marché, Rieul, Sainte-Anne, Petit Marché et Labourdonnais, seront ouverts de 7H00 à 19H30.

La tarification en vigueur s’applique pour ces ouvertures exceptionnelles.

Pour bouger en toute tranquililité

Le réseau CITALIS sera renforcé dimanche 15 octobre. Toutes les lignes de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Denis fonctionneront en effet comme un jour type dimanche. Les voyageurs sont invités à se référer aux horaires du samedi pour connaître l’heure de passage de leur bus, ou, à se rendre sur le site www.citalis.repour calculer leur itinéraire en temps réel.

Enfin, la ligne de téléphérique PAPANG fonctionnera en continu dimanche 15 octobre, de 6H à 20H, avec un passage des cabines toutes les 34 secondes.