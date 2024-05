Un tout nouvel espace a ouvert ses portes au sein de la zone d’activité du Chaudron. Nommée Reine Sarlava, elle s’inscrit dans une volonté de rapprocher les services municipaux pour garantir un service public de qualité.

Cette nouvelle structure permet l’amélioration des conditions de travail des agents. Elle est également le point de départ d’une transformation d’espaces administratifs plus globale, comme la rénovation de l’Ancien Hôtel de Ville et l’Hôtel de Ville.

Les propos d’Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :

« Auparavant éloignés, des collègues qui ne s’étaient jamais rencontrés sont aujourd’hui rassemblés à l’espace de la Reine Sarlava. La dynamique qui y est mise est une dynamique très positive. Au-delà d’être des collaborateur.trice.s du service public, ce sont avant tout des Dionysien.ne.s, et nous sommes dans cette idée que Saint-Denis doit s’aménager pour apporter de l’hyper-proximité et de l’humanisation. Tous les services publics et privés se développent à un quart d’heure à pied de là où nous sommes. Il faut engager cette phase dynamique de transformation de la Ville et montrer que le service public est celui qui fait du lien entre la population. »