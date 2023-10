Ce mercredi 4 octobre, l’EHPAD les Hibiscus de Bras-Fusil, situé à Saint-Benoît, a organisé l’élection de sa Miss et son Mister en présence de Thaïs Pausé, candidate à l’élection de Miss Réunion 2023.

Bravo à Claudette Deliron et Antoine Retola, Miss et Mister EHPAD 2023 ainsi que les 1ère et 2ème dauphines Marguerite Dalleau et Maëlys Grondin.