Aujourd’hui c’est la journée internationale du Coming-out. D’une manière générale, cette journée permet de mettre en avant la visibilité des personnes LGBT afin d’encourager les personnes à faire leur propre coming-out, c’est-à-dire l’annonce volontaire d’une orientation sexuelle ou d’une identité de genre. Ruddy, 29 ans, a fait lui son coming-out il y a 10 ans. Il nous livre son histoire.

Ruddy G. est un père de famille papa âgé de 29 ans. Il y a 10 ans, il a décidé de faire son coming-out. Cette période a été très "dur personnellement" pour lui, car "il avait déjà une première relation avec une femme". De cette union est née 2 enfants. "J’ai toujours su au fond de moi que je n’étais pas moi-même et que je me rattachai au modèle de famille dite "normale", pour entrer dans le moule comme tout le monde".

C’est avec le temps qu’il a su accepter qu’il était vraiment, "finir par me rendre à l’évidence que moi aussi j’étais normal, que ma vie m’appartient et que je dois la vivre pleinement comme moi j’en ai envie. Pas comme la société veut que je soi", explique le père de famille.

Après une relation amoureuse cachée trop longtemps, "je n’en pouvais plus, de mentir , trouver toujours des excuses à ma famille et à mes proches". Il mentait alors sur l’identité de la personne qui partageait sa vie, par peur de la réaction de famille, "par honte tout simplement...".

C’est après la séparation avec la mère de ses enfants, que Ruddy décide de faire son coming-out en 2013.

Un soir, alors qu’il n’en pouvait plus, il s’est alors confié à une cousine et à sa grande soeur. "Et c’était le début du coming-out".

"Des pleurs, des rires. Mais l’amour prime. Pour moi l’essentiel c’était mes parents. Vont-ils me rejeter ? Je ne voulais plus aller chez eux, je ne pouvais plus le cacher. Ma soeur a pris les devants , en a parlé à ma mère qui a réagi de la plus belle de façon. Elle m’a appelé, m’a rassurée. C’était un choc mais au final pas tant que ça , car son cœur de maman l’avait toujours un peu senti. Elle a donc parlé à mon père de ma situation. Il était plutôt tabou sur ce sujet". Il redoutait de le décevoir. "Il m’a demandé de le confirmer face à face. Il m’a pris dans ses bras et m’a dit une phrase que jamais je n’oublierai : Ou lé mon garçon , si ou lé heureux , papa et maman lé heureux ! "

"Un moment magique" pour Ruddy, le bénédictin. "Je pense que c’était le bon moment car vivre caché et dans le mensonge, je n’en pouvais plus."

Il s’est mis en couple avec son premier copain après un et demi de relation cachée. Cela fait aujourd’hui 6 ans qu’il vit avec son compagnon Hadrien Herlo, et qu’ils sont mariés depuis 4 ans.

Avec du recul, il se dit qu’il aurait dû le faire plutôt, "j’ai perdu beaucoup de temps à trouver des excuses, des arguments, me sentir mal psychologiquement. Alors que je devais être moi tout simplement et m’aimer comme je suis"

Aujourd’hui, il vit sa vie comme tout le monde avec son mari et ses deux enfants. "Certains diront une famille pas commune, mais une famille.Une vraie. Qui déborde d’amours avec deux papas et deux enfants merveilleux"

Selon lui, le coming-out ne devrait "même plus exister". "On ne doit pas justifier d’aimer les filles ou les garçons. On aime tout simplement. Nous sommes tous normaux et libres d’aimer. Arrêtons avec ses cases. Soyons heureux d’être qui nous sommes tout simplement. "