Rayan vit depuis plus de 10 ans à La Réunion. Aujourd’hui, il a dû prendre l’avion pour rejoindre son île d’origine, Madagascar. Une ordonnance de quitter le territoire qui laisse sa famille dans l’incompréhension.

En début d’après-midi Rayan a été renvoyé à Madagascar, son pays d’origine. Il venait de devenir père, il était sous l’obligation de quitter le territoire français. Sa femme crie à l’injustice.

"Je suis anéanti, je suis perdue. On me sépare de mon mari, mon bébé n’a que 5 mois et son papa n’est plus là. Son avocate avait fait un recours au tribunal administratif. Logiquement ce recours suspend l’OQTF en attendant le retour du tribunal. Malgré cela ils sont venus le chercher et l’ont emmené en rétention à Gillot. Suite à cela il a été assigné à résidence", témoigne, Eddya, épouse de Rayan.

Le couple fait alors une requête concernant cette assignation à résidence et passe une première fois devant le tribunal administratif, ce dernier rejette la demande.

Avec cette assignation à résidence, un juge unique a décidé de la validité de l’obligation de quitter le territoire, sans que le refus du titre de séjour soit examiné.

L’acte de mariage et l’enfant doivent normalement donner le droit à une carte de séjour, mais ces événements sont arrivés après l’OQTF.

L’avocate du jeune homme vient de déposer un référé liberté auprès du tribunal administratif pour suspendre cette obligation de quitter le territoire.

Sa femme veut rester optimiste et espère revoir le plus rapidement possible son mari.