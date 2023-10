Le soda grenadine de la marque Caprice fait l’objet d’un rappel de produit partout en France. Le produit présente une teneur en colorant E124 en quantité supérieure à la réglementation en vigueur.

Le site Rappel Conso indique que le produit "Soda Caprice grenadine", fait l’objet d’un rappel de produit.

Modèle ou référence : Bouteille de 150cl • GTIN 9501046013258

Lot Tous les lots

Date de durabilité minimale entre le 17/09/2023 et le 06/01/ 2024 Conditionnements : Bouteille PET de 150cl

Date de commercialisation : 25/05/2023

Date de fin de commercialisation : 22/09/2023

Température de conservation : Produit à conserver à température ambiante Zone géographique de vente : France entière

Distributeurs : Magasins spécialisés exotiques

Publication du : 17/10/2023

Motif du rappel : Teneur en colorant E124 en quantité supérieure à la réglementation en vigueur.

Risques encourus : Additifs et arômes dépassement des seuils de sécurité. Conduite à tenir : Ne plus consommer, Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

Numéro de contact : 0467522215

Modalités de compensation : Remboursement.

Date de fin de la procédure de rappel : 01/12/2023