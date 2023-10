A la Réunion, un heureux parieur PMU a remporté, hier lundi 9 octobre 2023, la jolie somme de 165 158€ en jouant au Quinté+, le pari phare du PMU qu’il n’est possible de jouer qu’une seule fois par jour.

Il a validé son ticket dans le point de vente « Le Secret des jeux » à Saint-Paul, à l’occasion du Prix du Pont des Arts qui s’est tenu sur l’hippodrome d’Enghien. Ce parieur devient donc un grand gagnant PMU car il a gagné une somme supérieure à 100 000€. Ils sont à l’heure actuelle 180 grands gagnants à travers toute la France depuis le début de l’année dont 8 à La Réunion.

Pour M. Naini et M. Tsang, les gérants du Secret des jeux, dont vous trouverez la photo ci-joint : « C’est un immense plaisir pour nous d’avoir un grand gagnant PMU, on est surtout content pour le client qui a remporté cette somme-là, c’est un client fidèle. On espère que le meilleur reste à venir pour tous nos parieurs. »

Même s’ils n’ont pas atteint le cap des 100 000 €, la chance a aussi souri à 4 autres joueurs réunionnais très récemment avec des gains de 91 441€ le 29 septembre au Tampon, 95 411€ à La Rivière Saint Louis et 96 233€ à Saint-Benoît le 1er octobre et 81 786€ à La Saline les Hauts le 3 octobre.

En 2022, il y avait eu 5 grands gagnants à la Réunion (270 943€ en mars à Saint-Pierre, 120 978€ en mars à Saint-Paul, 105 134€ en novembre à Saint-Pierre, 224 272€ en décembre à Saint-Philippe et 112 136€ en décembre au Port).