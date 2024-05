Séraphin Guilgori, 88ans, est porté disparu depuis 8 jours maintenant. Sa famille, déterminée à le retrouver, a étendu les recherches aux abords de rivières. Son fils s’interroge "on ne comprend pas, qu’est-ce qui a pu se passer ?"

Après une semaine de disparition, la famille de Séraphin Guilgori continue les battues et les recherches d’arrache-pied. "On ne lâche rien et on va continuer jusqu’à qu’on le retrouve" confie son fils.

Pour rappel, le gramoune n’est pas rentré chez lui depuis 8 jours. Il aurait quitté son domicile pour aller chercher des brèdes au alentour de 13h, mercredi 10 avril. "On a cherché tous les coins où il avait l’habitude de chercher ses brèdes, on ne néglige rien. Ça fait 8 jours qu’on marche dans les champs et les terrains abrupts. Hier, on a commencé à chercher aux abords des rivières" ajoute son fils.

"On écarte rien comme hypothèses, il faut creuser toutes les pistes, peut-être qu’il est tombé quelque part, qu’il a pris le bus ou qu’il est monté dans une voiture pour l’instant on a rien trouvé mais on continue de chercher" témoigne son fils.

La police a lancé un signalement pour disparition inquiétante en début de semaine en revanche selon son fils "pour l’instant, il ne se passe rien. Ils ont dit qu’ils allaient ramener des drones thermiques et des chiens mais c’est au conditionnel" ajoute-t-il.

L’homme de 88 ans était en bonne forme physique pour son âge selon son fils. "On avait fait un bilan de santé et il n’avait rien, pas de diabète, pas de cholestérol, pas problème de tension. Tout était bon même physiquement, il faisait un parcours de 3.5 km deux fois par jour, il était en forme pour 88 ans. Toute la famille est abattue, on ne comprend pas qu’est-ce qui a pu se passer" s’interroge le fils de Séraphin très inquiet de la disparition soudaine de son papa.

Il mesure 1m55, pèse entre 40 et 45 kg, il a les yeux marron foncé et les cheveux blancs. Il portait un jogging noir, une chemise bleu clair, un chapeau noir et des savates au moment de sa disparition. Si vous avez des informations, merci de contacter le 17 ou la famille au 0692 00 65 71.

"Je remercie d’avance toutes les personnes qui souhaitent aider dans les recherches et ils sont la bienvenue" conclut son fils.