Suite à la récente étude de l’Insee sur la pratique du sport à La Réunion publiée cette semaine, le Département demande à l’Institut national de la statistique et des études économiques de revoir les chiffres de ce rapport.

Selon cette dernière étude, La Réunion se place en dernière position des régions de France quant à la pratique d’une activité physique ou sportive régulière.

Toutefois, les élus du Conseil départemental se disent surpris de ce classement et demande à l’INSEE d’actualiser cette étude "à l’aune des chiffres de 2023 et prendre en compte la reprise pleine et entière des activités dans tous les domaines après la période de la COVID 19".

Le rapport prend seulement en compte les activités sportives en clubs. Il ne concerne pas les sports pratiqués hors licences et tournés vers le bien-être.

"Ces chiffres ne reflètent pas de manière exhaustive l’ensemble des pratiques. Cette lacune dans les données montre l’importance de prendre en considération toutes les formes d’activités physiques et sportives visant à promouvoir le bien-être et la santé de notre population. À La Réunion, de nombreuses personnes pratiquent des activités physiques et sportives informelles, qu’il s’agisse de la simple promenade, des randonnées, des séances de jogging et des pratiques de pleine nature. Elles font donc aujourd’hui partie intégrante du mode de vie des Réunionnais." Communique le Département de La Réunion.