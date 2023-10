Invités d’un concert totalement 80 ce vendredi soir au Tampon, sur la Grande Scène des Florilèges… 9 stars des années 80 sont invitées sur scène ce vendredi pour les Florilèges, au Tampon. Parmi eux : Pauline Esther et Jean Schultheis. Ils étaient tous les deux invités sur notre antenne, dans l’édition du 19h.

Les concerts avec des chanteurs des années 80 remportent toujours du succès et selon Pauline Esther, c’est parce que "les gens viennent retrouver des souvenirs. La musique, ça rythme nos vies. C’est des baptême des mariages des rencontres . C’est une raison, pour moi il y en a plein." "Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui nous disent on fait écouter ça à nos gosses depuis qu’ils sont tout petits. Eux aussi ils adorent ça ils viennent. C’est vrai qu’on a toutes les générations. On a des personnes très très âgés et des enfants à côté, ça m’a surpris quand j’ai rejoint Star 80"

Pour Jean Schultheis, auteur-compositeur-interprète, "c’est surtout les chansons avec une chose particulière : aucune ne se ressemble. "

C’est un des temps forts attendu de la part du public. "Je pense que ça va être transgénérationnel comme d’habitude . Il y a des gens, des enfants, des adolescents qui n’étaient pas nés quand les chansons sont sorties. Et qui vont venir nous voir", estime Jean Schultheis.

Déjà venu à plusieurs reprises à La Réunion, le chanteur confie "qu’il y a beaucoup de choses formidables à faire ici. Je les ai toutes faites. C’est un endroit magnifique, les gens sont vraiment accueillants c’est super sympa. "