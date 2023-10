La famille de Mgr Chane-Teng, est venue de la métropole pour vivre avec leur frère, cousin ou oncle, cet événement historique.

Venues de Clermont-Ferrand, en métropole, la famille de Mgr Chane-Teng a pris l’avion pour partager avec Mgr Chane-Teng cet événement historique.

Sa sœur Laurence et sa cousine Fabienne trépignent d’impatience avant l’ordination : « On a pris l’avion pour l’occasion et vivre ce moment unique pour La Réunion et la famille. On est très heureux pour lui et très fières. »

Elles ne s’attendaient pas à une ambiance aussi chaleureuse autour de l’ordination de leur proche : « Mon cousin a beaucoup de change d’être évêque de La Réunion. La ferveur qui se dégage est incroyable ! »

La famille ne s’attendait pas à ce que Mgr Chane-Teng deviennent évêque un jour : « C’était une véritable surprise quand on a appris la nouvelle, on ne s’y attendait pas du tout ».

Les neveux du futur évêque Thomas et Timothé, 17 et 13 ans, se rendent compte de l’événement auquel ils sont en train d’assister : "C’est incroyable de voir autant de monde venus pour notre oncle. Il y a une ferveur incroyable."