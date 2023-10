L’ordination de Mgr Pascal Chane-Teng se tiendra ce dimanche au Chaudron. Un moment historique puisqu’il succédera à Mgr Gilbert Aubry après 47 ans.

L’heure est aux derniers réglages avant l’ultime répétition qui aura lieu demain. L’ordination se déroulera au Chaudron et l’organisation est titanesque. Aujourd’hui, place aux dernières installations avant le jour J.

Pendant toute l’après-midi, les chanteurs ont éprouvé les balances sous le contrôle de Jean-Pierre, ingénieur du son. "On teste toutes les sources, on fait les niveaux, on ajuste et on voit ce que cela donne en termes de niveau", explique-t-il.

Pour regarder l’ordination, il faut aussi délimiter les emplacements. Pour cela, une dizaine de bénévoles ont mis la main à la pâte ce vendredi.

Les chanteurs et choristes étaient également présents, ils se produiront devant des milliers de personnes ce dimanche, mais il n’y pas lieu de stresser.

"Je n’ai pas vraiment de stress, je sais pourquoi je fais ça. Je viens louer le seigneur, je viens partager un moment de louange avec mes frères et soeurs réunionnais", confie Agnès.

Demain aura lieu la répétition générale avant le grand jour. Près de 30 000 fidèles sont attendus pour l’ordination de Mgr Pascal Chane-Teng.