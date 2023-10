Après 5 ans d’absence, Danakil, l’un des groupes de reggae français les plus populaires depuis une dizaine d’années, jouera samedi à la Ravine Saint-Leu. Notre rédaction a pu recueillir les premières réactions de Balik, le chanteur et parolier du groupe, dès leur arrivée à l’aéroport Rolland Garros.

Antenne Réunion : Comment vous sentez-vous pour ce retour sur l’île ?

Balik : "On est très heureux d’arriver à la Réunion. La dernière fois qu’on était venu, c’était en 2018, pour les Francofolies. Donc ça fait 5 ans, on a donc plein de nouvelles choses à présenter. On est vraiment contents de retrouver les gens, l’ambiance de La Réunion et de La Ravine. Cela va être un chouette moment."

A. R. : Vous avez hâte de retrouver l’ambiance du public réunionnais ?

B. : "On a joué dans beaucoup de salles ici, et on revient un petit peu à nos origines en rejouant à La Ravine, la première salle qui nous avait accueillis à l’époque. C’est l’un des lieux les plus emblématiques et plus mystiques de l’île. Il nous tarde d’être à samedi et de jouer pour les gens."

A. R. : Qu’elle est votre sensation avant de retrouver la scène samedi ?

B. : "On n’a pas eu l’occasion de jouer notre dernier album ici, car il est sorti il y a deux ans. Cela fait un moment qu’on le défend en métropole et on est content de venir le jouer à La Réunion avec un spectacle un peu particulier, avec Manjul qui est avec nous et Natty Jean. Il y a des morceaux à eux, des morceaux à nous. On fera un mix entre cet album et les morceaux emblématiques du groupe que l’on joue depuis 10/15 ans, voire même 20 ans pour certains. On donne rendez-vous à tout le monde à La Ravine samedi, cela va être un bon moment."

Retrouvez le groupe emblématique à La Ravine Saint-Leu samedi à 19h.

Il reste encore des places, les préventes sont à 25€.