La violence et les tensions continuent de s’intensifier au Moyen-Orient. L’Iran a lancé hier une attaque de drones et de missiles contre Israël. C’est la première fois que les Iraniens ciblent le sol de l’État hébreu. C’est de cette façon qu’ils ont choisi de répondre au bombardement de leur ambassade en Syrie qu’ils imputent à l’armée israélienne.

Comment va maintenant réagir l’armée israélienne ? Le pays est toujours en état d’alerte ce matin. Les écoles vont rester fermées demain. Sur place, Julie Herschkorn est une Réunionnaise qui vit là-bas depuis quelques années, avec son mari. Elle nous raconte comment elle a vécu cette nuit d’attaque.

"On a des applications par rapport à la guerre, qui nous tiennent au courant de ce qui se passe donc plus d’espace aérien, plus d’école, plus de réunion de plus de 100 personnes. Depuis hier soir on sait que ça allait arriver. On était un peu dans le flou jusqu’à cette nuit. A partir du moment où ils vont fermer l’aéroport et que l’on a reçu des consignes qui nous disaient de ne pas paniquer, on se prépare un peu comme un cyclone avec de l’eau, des bougies, de la batterie sur e téléphone. Hier soir c’était vraiment ça. On attend qu’il y ait une alarme. On ne sait pas trop s’il y a une réponse de la part d’Israël. On est vraiment en stand-by de repartir comme en octobre où pendant 2 mois on avait des alertes tous les jours ou alors que ça s’apaise naturellement, c’est vraiment un gros point d’interrogation."

