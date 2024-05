A l’intérieur des piliers qui portent le viaduc de cette nouvelle route du littoral que nous empruntons, se pose la question de la suite du chantier, du prochain viaduc. Les phases d’études ont été entamées. Des forages pour étudier le sol marin seront prochainement menés, mais une livraison pour 2028 est toujours envisagée par la Région.

Débutée en 2013 les travaux ne sont toujours pas finis. Cette route est la plus chère du monde.

La Route du littoral c’est 2.5 milliards d’euros investis pour plus de 13 kilomètres de route. La première portion déjà construite fait 9.6 km et a coûté 1.6 milliard.

La suite des travaux va être de relier la Grande Chaloupe à La Possession pour un budget de 840 millions d’euros et une portion de trois kilomètres.

Les travaux devraient débuter d’ici 1 an.

Pour l’instant, les grandes lignes de la construction sont décidées mais certains points restent à éclaircir et feront l’objet de choix de la Région.

"Aujourd’hui, on travaille sur des points spécifiques. Comment on va se raccorder, à la fois à la Possession comment on va se raccorder ici à la Grande Chaloupe. La conception avait fait qu’il y a très très peu de modification à réaliser mais il faut vraiment s’assurer que la géométrie routière respecte les nouvelles contraintes", explique Michel Auger, responsable des travaux auprès de la Région.

Il faut respecter les nouvelles normes de construction et la faisabilité des travaux. Pour EGIS, l’entreprise en charge de la construction, la prochaine étape c’est l’étude du sol marin. "Une plateforme ira en mer pour permettre au matériel de forage d’aller chercher des échantillons de terrain et déterminer les différentes épaisseurs de sol", déclare Guillaume Danan, directeur de projet pour la maitrise d’oeuvre.

Concernant le Zourite on ne sait pas encore s’il sera de retour. Il faudra attendre de savoir quel entrepreneur sera choisi pour les travaux. Ce sont des travaux colossaux financés en partie par la Caisse des dépôts. Pour la première portion, l’instance a supporté 1/4 du coût. "C’est un soutien qui sera très important à cette deuxième phase comme il a été très important sur la 1ère. C’est le coeur de la mission de la Caisse des dépôts et je pense qu’on apporte des conditions qui permettent la réalisation de ces ouvrages. Après dire exactement la somme je ne peux pas vous le dire", ajoute Alexande Holroyd, président de la commission de surveillance du groupe Caisse des dépôts.

"Ca va se passer très naturellement comme la première fois c’est-à-dire que notre client est la Région donc La Région la Réunion et on a cette capacité de prêter sur du très long terme. La particularité de la banque des territoires c’est de prêter sur 40 ans", complète Olivier sichel, Directeur de la banque des territoires.

Une fois terminée, la nouvelle route du littoral devrait avoir une durée de vie de 100 ans.