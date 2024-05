La communauté tamoule célèbre la nouvelle année aujourd’hui. De grandes cérémonies étaient organisées tout au long de la matinée dans les différents temples de l’île. A Saint-Leu, les fidèles se sont réunis pour prier, remercier les divinités, mais aussi faire des offrandes. Une série de rituels qui marque l’entrée dans l’an 5125.

Toute la communauté tamoule s’est rassemblée dans les différents temples de l’île avec une matinée rythmée par les offrandes et les prières.

"Il y a beaucoup d’émotion surtout avec la prière et aussi le discours du président, c’est de bon augure pour commencer l’année", "c’est important d’être réuni en famille", déclarent des fidèles.

Pendant les cérémonies de ce nouveau cycle se sont plusieurs Dieux qui sont célébrés.

"Ici on va plutôt célébrer le dieu Moulouga de portail et la déesse Pandialé de Portail, la déesse Karly de portail et toutes les divinités de portail en général", précise Kiridarane Mardaye, étudiant.

Après les offrandes, place à l’ouverture du calendrier, moment clé de cette journée. "C’est ce calendrier là qui va fixer nos cérémonies , les jours propices, les moments aussi néfastes qui vont fixer le jour des mariages, des cérémonies privées, et bien évidemment l’ensemble des cérémonies inscrit à notre calendrier au temple, dans les autres temples de l’île et du monde" explique Alain Mardaye, président de l’association de l’ancien temple tamoul du Portail.

Les tamouls vont ensuite se réunir en famille ensemble cette nouvelle année qui s’achèvera le 13 avril 2025.