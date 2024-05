Ce dimanche 14 avril marque une nouvelle année pour la communauté tamoule. Cette grande fête culturelle est l’une des plus importantes. Un évènement haut en couleur et riche en rituels célébrés par les fidèles.

Aux côtés du Dipavali et du Cavadee, le Nouvel An Tamoul est l’un des évènements les plus importants pour les fidèles.

Cet évènement trouve deux significations dans ses origines. Également appelé "Puthandu", ce jour marque le début de la création de l’univers par le Dieu Brahma et où Vishnou s’est réincarné en Matsaya, le poisson.

C’est également le jour du renouveau, où le Soleil entre dans la constellation du bélier. Au programme, rituels, offrandes, cérémonies, partages, remerciements et bains de purification sont prévus sur l’ensemble de l’île ce week-end.