L’Office national des forêts a aménagé un parcours où les personnes porteuses de handicap peuvent se rendre pour admirer la vue au Volcan.

L’aire du Nez de Boeuf sur le chemin du Volcan est désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’Office national des forêts a créé un parcours adapté jusqu’au point de vue sur la Rivière des Remparts.

L’aménagement sera bientôt inauguré. Un groupe a déjà pu tester les lieux en avant-première pour évaluer l’efficacité des aménagements.

L’aire d’accueil du Nez de Boeuf a été transformée en 5 mois de travaux pour permettre l’entrée sur les lieux des personnes en situation de handicap.

"La Réunion Aventure Joëlette est là pour ça. C’est vraiment pour tester sur le terrain et pouvoir donner des conseils adaptés", explique Julia Casini, membre de l’association Réunion Aventure Joëlette.

Parmi les personnes porteuses de handicap présente lors de la sortie ce week-end, David est ravi de l’aménagement qui a été fait : "C’est la première fois que je vois un kiosque qui est vraiment adapté aux fauteuils. Je peux arriver et me mettre à la table comme tout le monde et pas avec des bancs qui ne peuvent pas être décalés. D’habitude, je suis obligé de me mettre de côté et là, je peux accéder sans problème !"

Le kiosque a été modifié mais ce n’est pas tout. L’accès au point de vue au niveau du Belvédère est maintenant aussi beaucoup plus accessible.

"Je trouve ça formidable de découvrir des paysages même en étant invalide grâce aux joëlettes et à l’association !"

"C’est la journée idéale ! En général, on me dit que certaines choses sont impossibles mais c’est pas dans mon vocabulaire !"