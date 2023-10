Ce vendredi soir, est sorti le nouveau clip musical de l’artiste réunionnaise Aurore, en featuring avec l’artiste mauricien Sky To Be, "Malade Sega".

Un featuring entre deux artistes des îles sœurs, ça donne forcément un tube largement relayé sur toutes les ondes.

