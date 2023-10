Le chanteur Franglish sera en concert à La Réunion le 27 octobre prochain. Il sera aux côtés des artistes Imen Es et Lynda à la Nordev de Saint-Denis.

Une soirée exceptionnelle en perspective organisée par H Run Production. En plus de ces vedettes, l’événement accueillera des artistes locaux et d’autres surprises. Réservez dès maintenant vos places pour le concert le plus attendu de cette fin d’année, à partager en famille ou entre amis.

Réservation fortement conseillée sur BILLETPLUS.RE

Points de vente :

-Nordev, Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis

-Lisana Boutique, 25 rue maréchal Leclerc 97400 Saint-Denis

-Lisana Boutique, 14 rue de la Poste 97434 Saint-Gilles les bains

-OUMMI Dressing Réunion, 80 Avenue du Docteur Raymond Verges 97450 Saint-Louis

- OZO Réunion - Kits électriques pour vélos, 67 rue du Four à Chaux 97410 Saint-Pierre

-Le Studio - Barber Room, Femme, Enfant, Centre commercial SUPER U de Saint-André.