La famille Lefèvre a remporté l’émission "La France a un incroyable talent". Les deux parents et les 6 enfants forment un ensemble vocal. La famille Lefèvre sera en concert à La Réunion les 23 et 24 octobre prochain.

Le communiqué :

Après leur victoire dans l’émission, la France a un incroyable talent, et dans le cadre du Festival de la Beauté, la famille Lefèvre arrive pour la première fois sur l’île de la Réunion.

Mélange de chants sacrés et de rythmes plus modernes, cet ensemble vocal et familial unique, qui avait ému la France entière se produira les lundis 23 octobre à Saint-Louis et mardi 24 octobre à Saint-Denis.