La chanteuse Sega’el, figure incontournable de la musique locale, est la seule femme parmi les nominés de sa catégorie aux Trace Awards, cérémonies qui se dérouleront du 20 au 22 octobre 2023 à Kigali au Rwanda !

On ne la présente plus, Sega’el est une figure incontournable de la musique locale.

Comme nous l’avions annoncé il y a un mois maintenant, la chanteuse est nominée aux Trace Awards en tant que "meilleur artiste de l’Océan Indien", aux côtés des artistes Mikl et Goulam.

En plus d’être nominée, et de représenter La Réunion à ces cérémonies, elle est la seule femme nominée dans sa catégorie " Best Artist – Indian Ocean " !

À noter que sa dernière chanson "Trakass pa pou moin" atteint déjà plus de 750 000 vues sur Youtube en seulement trois semaines.

De quoi faire la fierté des Réunionnais, et surtout des femmes Réunionnaises !