Une famille frappée par le deuil et des questions qui restent encore sans réponse. Danaël est décédé à l’âge de deux ans, après onze jours d’hospitalisation, c’était le 18 septembre dernier. Aujourd’hui, ses parents sont toujours dans le flou, dans l’incompréhension face à la cause du décès. Ils ont décidé de porter plainte contre le CHU de Bellepierre et le GHER de Saint-Benoît.

Danaël contracte une fièvre pendant une semaine, Karlaine sa maman l’enmène chez un médecin généraliste, un pédiatre et un médecin de garde au GHER de Saint-Benoît.

Karlaine, sa mère ne comprend pas les actions des médecins : "Personne n’a su nous dire ce qu’il avait. Au début c’était une grippe après une angine, après on m’a dit qu’il fallait que j’aille aux urgences. Arrivés aux urgences c’était une hépatite, une mononucléose, un autre virus… On ne savait pas vraiment. Au GHER, on lui a donné aucun traitement à part du doliprane."

Au bout d’une semaine d’hospitalisation l’état de santé de Danaël se dégrade, il est transféré au CHU de Bellepierre.

"On nous appelle pour nous dire qu’il est en arrêt, qu’ils sont en train de la masser. On arrive et on voit cette scène et ils nous prennent à part en nous disant qu’ils arrêtent. Il n’y a pas eu d’explication. Même durant l’hospitalisation, a toujours été dans le flou" ajoute Mehdi, le père de Danaël.

Selon la mère, un des médecins du GHER de Saint-Benoît avait émis l’hypothèse d’un syndrome d’activation macrophagique, une pathologie rare, souvent mortelle, qui nécessite un examen. Pour le déterminer, il a été réalisé une fois le transfert de l’enfant au CHU mais trop tard, selon les parents qui portent plainte pour homicide involontaire.

"On a demandé au tribunal de désigner un expert, un médecin qui va déterminer aux vues du dossier médical les raisons pour lesquels Danaël est décédé, s’il y a eu des erreurs qui ont été commises, s’il y a eu un retard dans la prise en charge ou s’il s’agit d’un aléa médical", explique Maître Fabian Gorce, l’avocat de la famille.

De son coté le CHU indique que le dossier est en cours d’analyse.