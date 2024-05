Météo France a émis une vigilance jaune vagues-submersion à partir de 18h sur les côtes du nord-ouest au sud de l’île.

Ce samedi 13 avril, Météo France a émis une vigilance jaune pour l’arrivée d’une houle australe sur les côtes de l’île, de la pointe des galets à la pointe de la table.

Prudence sur le littoral de la côte nord ouest à la côte sud suite à la vigilance jaune pour vague submersion à partir de 18h ce samedi. Restez vigilant en bord de mer.

En cas de vigilance jaune :

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias.

Je circule avec précaution en bord de mer, je limite ma vitesse sur les routes exposées à la houle.

Pour les plaisanciers, et les professionnels de la mer : je ne prends pas la mer et je protège les embarcations en les mettant à l’abri ou en le sortant de l’eau.

Je ne me baigne pas.

Je reste très vigilant, je ne m’approche pas du bord de l’eau et je me méfie des rouleaux (même une zone à priori non exposée – rebord de falaise par exemple – peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres).