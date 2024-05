Après la houle, les températures risquent bien de se rafraîchir dans les prochains jours. Une baisse de 4 à 6 degrés par rapport aux températures du week-end.

Un changement brutal est à prévoir, il faudra sans doute ressortir le palto dès le milieu de semaine prochaine. Selon François Bonnardot, responsable du service études et climatologie à Météo France : "ce passage de front devrait se faire pendant le week-end et le front devrait passer en tout début de cette semaine avec à l’arrière de l’air plus frais qui va s’installer, une reprise du vent des alizés et avec une baisse attendue des températures dans le courant de la semaine. Cette baisse des températures ne sera plus franchement ressentie à partir de mercredi".

Toujours selon Météo France :

- Le lent passage de ce front entre lundi 15 et mardi 16 sera combiné à un renforcement de l’alizé de sud-est, favorisant un apport d’humidité contre le relief exposé de l’île, d’où des cumuls de pluie probablement abondants par endroits, surtout à proximité du volcan. La masse d’air devenant plus instable lundi pourra aussi favoriser quelques orages par moments.

- A partir de mercredi 17, on passera à l’arrière du front dans une atmosphère plus fraîche mais aussi plus sèche qui s’invitera par le sud. Les températures passeront alors sous les normales en milieu de semaine (pic de fraîcheur temporaire centré sur la journée de jeudi), contrastant avec l’ambiance estivale chaude et lourde présente actuellement.