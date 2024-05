Après la vigilance jaune fortes pluies et orages émis pour le sud de l’île c’est au tour de l’ouest et le sud-est d’être placés en vigilance.

Les zones Ouest, Sud et Sud-Est sont en vigilance jaune fortes pluies et orages pour la nuit prochaine, selon Météo France.

La houle australe voisine de 3 mètres 50 continue de déferler sur les côtes Réunionnaises, la plus grande prudence est recommandée sur le littoral allant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel.

Une limite frontale remonte la nuit prochaine et apporte un renforcement de l’alizé de Sud-Est sur le sud de l’île ainsi que de fréquentes averses sur le littoral et les premières pentes entre Saint-Leu et Sainte-Rose en passant par Saint-Pierre.

Ces averses sont parfois soutenues et peuvent localement prendre un caractère orageux sur le littoral même si l’essentiel de l’activité orageuse devrait rester en mer. Partout ailleurs le temps est nuageux mais généralement sec.