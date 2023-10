Au lever du jour le ciel se montre bien ensoleillé sur la majeure partie de l’île. Les rares averses de la nuit sur les régions de l’Est s’estompent rapidement et les éclaircies font leur retour.

En cours de matinée, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l’intérieur et les premières gouttes de pluie sont attendues avant la mi-journée.

L’après-midi, c’est un ciel très nuageux à couvert qui domine l’ensemble du relief. Au fil de l’après-midi les nuages débordent en direction de l’océan sans direction privilégiée.

Côté précipitations, des précipitations sont attendues sur le relief. Ces averses se montrent parfois soutenues. Les plus marquées devraient se produire sur le relief du Sud-Ouest et du Sud de l’île. Ces dernières viennent ensuite finir leur course sur le littoral du sud sauvage.

Le vent est faible à modéré de secteur Nord, il s’oriente au Nord-Est en Baie de la Possession. Il est faible sur le Chef Lieu.

La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de secteur Sud sur le Sud de l’île.