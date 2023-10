Les petites grisailles matinales présentes sur l’Est se dissipent parfois difficilement avec des averses ponctuelles arrivant de temps en temps sur le littoral en matinée.

Le soleil présent sur l’Ouest offre généralement une matinée calme et ensoleillée.

A la mi-journée, les nuages se développent le long des pentes avant de s’étaler dans les hauts en dessous de 2500 m.

Cet après-midi, quelques averses naissent alors ici ou là dans les hauts sans grande prétention avec des conditions un peu plus humides sur les hauteurs de l’Est et les contreforts du Volcan.

Les éclaircies résistent un peu plus longtemps dans les cirques mais les nuages finissent par l’emporter avec quelques gouttes possibles également. Les sommets au-dessus de 2200 mètres ainsi que les littoraux Ouest, Sud-ouest et Nord devraient en revanche conserver de belles périodes ensoleillées l’après-midi.

Les températures maximales atteignent 26 à 29°C sur le littoral, 21 à 24°C dans les cirques et 16°C du côté du Maïdo.

L’alizé de secteur Est reste modéré sur les côtes Nord et Sud avec des rafales de l’ordre de 60 km/h. Il s’oriente et faiblit au fil des heures au secteur Nord-Est. En revanche sur le littoral Ouest et Sud-Ouest du Port à Saint-Pierre, les brises dominent.

La mer est peu agitée à agitée. Une petite houle d’alizé de l’ordre de 1,50 m concerne l’Est de l’île.