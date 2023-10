Au fil de la matinée, les nuages apparaissent sur les pentes du relief, la Plaine des Palmistes s’ennuage.

Vers la mi-journée, les éclaircies commencent à devenir plus discrètes dans les Cirques. Le sommet du Volcan et la Plaine des Cafres se retrouvent sous les nuages.

L’après-midi, cette tendance se confirme : les nuages plus nombreux que la veille deviennent localement menaçants et des averses sont attendues sur les pentes et dans l’intérieur de la Réunion.

En l’absence d’un vent bien marqué, ces précipitations peuvent se produire sur l’ensemble du relief sans préférence particulière.Le bord de mer conserve quant à lui de belles éclaircies avec localement quelques débordements nuageux.

Les températures gardent un air d’été et restent au-dessus des normales saisonnières.

Le vent est faible. La mer est peu agitée à agitée avec toujours une petite houle d’Alizé entre 1 et 1 mètre 50 et une petite houle de secteur Sud voisine de 1 mètre.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le lundi 02/10/23 :

Marée basse : 09:01 et 21:22

Marée haute : 03:02 et 15:02