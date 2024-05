L’élément marquant de ce début de semaine est la mer qui reste forte de la pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par Saint-Pierre associée à une houle de Sud-Ouest encore voisine de 3 mètres 50 en début de journée mais qui s’amortit lentement vers 3 mètres en fin de journée.

Prévisions pour ce lundi 15 avril :

Côté ciel, les averses de la nuit s’estompent progressivement en matinée sur le littoral Sud-Ouest de l’île alors qu’elles se maintiennent une grande partie de la journée sur les flancs Sud et Est du Volcan ainsi que sur le sud sauvage.

Partout ailleurs, le temps est sec et partiellement nuageux en matinée puis, au fil de la matinée, les nuages gagnent les pentes et donnent des averses faibles à modérées l’après-midi dans l’intérieur avec quelques débordements possibles en mer sur le Nord-Ouest de l’île.

L’alizé de Sud-Est se renforce sensiblement en matinée et souffle en rafales comprises entre 50 et 60 km/h sur les littoraux Sud-Ouest et Nord-Est et dépassant les 60 km/h les plages de l’Ouest où il prend une composante Sud. Les brises résistent dans le Nord-Ouest de l’île.