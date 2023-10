La Réunion se réveille sous un ciel assez maussade qui succède aux quelques averses qui ont arrosées l’Est du département.

La matinée se déroule sous un ciel généralement gris mais assez peu pluvieux, seules les hauteurs de Saint-Benoît et les pentes Est du volcan font face à de petites averses. Ailleurs, quelques éclaircies viennent égayer le ciel. A noter qu’au-delà de 2000 mètres d’altitude le soleil est omniprésent et ce toute la journée.

A la mi-journée l’essentiel de l’île demeure sous une grisaille persistance, ponctuée çà ou là de quelques farines, notamment sur les pentes du Nord-Ouest. Le soleil est néanmoins présent sur les plages du Sud-Ouest et du Sud.

Cette après-midi un timide amélioration se dessine par le Sud, mais des averses fleurissent le long de la route du littoral et vers Saint-Denis. Il faut attendre la fin de journée pour qu’enfin se dissipent les nuages de développement diurnes.

L’alizé d’Est est faible à modéré, mais des rafales voisines de 40 km/h soufflent de Saint-Pierre à Saint-Pḧilippe et dans une moindre mesure sur la région du Port.

Les températures maximales s’échelonnent entre 25 à 28°C sur le littoral, entre 17 et 20°C dans l’intérieur des terres, entre 20 et 22°C dans les cirques, 13°C au Maïdo et 16°C au Pas de Bellecombe.

La mer est agitée au déferlement d’un petite houle australe et d’une petite houle d’alizé.