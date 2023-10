Au lever du jour, le soleil est bien présent sur une moitié Ouest du département tandis que des nuages transitent sur l’autre moitié avec même quelques faibles précipitations qui les accompagnent par intermittence.

Au fil des heures, l’assèchement de la masse d’air se met en place dans l’Est avec le retour d’éclaircies et l’arrêt des précipitations. Avant la fin de matinée, les habituels nuages de pente s’emparent peu à peu de l’intérieur de l’île, laissant néanmoins les plus hauts sommets et les cirques au soleil. Le littoral du Sud conserve de franches éclaircies du fait de la présence d’un alizé plus véloce sur cette région. L’après-midi, quelques débordements nuageux s’opèrent en direction du Nord-Ouest, entre la baie de Saint-Paul et le Chef-lieu, laissant au passage s’échapper quelques gouttes.

Le régime d’alizé est toujours bien en place même s’il perd de sa vigueur par rapport aux jours précédents. En effet, il souffle en rafales entre 50 et 60 km/h sur le littoral Sud, 40 à 50 km/h entre Sainte-Marie et Cap Bernard. Les brises, quant à elles, sont prédominantes dans l’Ouest.

Côté mercure, les températures maximales évoluent entre 26 et 30°C sur le littoral, entre 21 et 25°C dans les cirques, et de 16 à 18°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

La mer est peu agitée dans l’Ouest à agitée ailleurs. La houle d’alizé voisine de 1 mètre 50 affecte la côte orientale et le Sud sauvage.