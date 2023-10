C’est une journée similaire à celle de la veille : ensoleillée et ventée. L’alizé d’Est à Sud-Est vigoureux donne des rafales voisines de 60 km/h sur les côtes nord et sud, et même 70 km/h de l’Étang Salé à Saint-Pierre.

Un peu de vent aussi dans les plaines, mais moins fort. Sinon, côté ciel, c’est une matinée très ensoleillée qui s’impose, hormis quelques nuages océaniques sur l’Est. Cet après-midi, le soleil domine toujours sur le littoral et en montagne au dessus de 1800 mètres environ. Des passages nuageux circulent principalement sur les pentes et dans l’intérieur. Les températures maximales ne fléchissent pas et restent élevées pour une fin septembre : 27 à 29°C en bord de mer, 21 à 25 °C dans les cirques, et 15 à 17°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe. Enfin, la mer est peu agitée dans les baies du Nord-Ouest et vers le rivage du Chef Lieu. Ailleurs, elle est agitée, et même forte et croisée sur le sud. Une houle de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres déferle de la pointe des Aigrettes à la pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. La houle d’alizé avoisine 1 mètre 50 sur la côte Est.