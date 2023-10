A l’arrière de la trace frontale, le temps reste chargé et humide sur le département. Les averses restent fréquentes en matinée à l’Est d’une ligne Saint-Benoît - Saint-Philippe. Même si le temps est globalement sec ailleurs, le ciel est quant à lui souvent très nuageux .

Peu avant la mi-journée l’évolution diurne vient s’ajouter, et les nuages se font nombreux et lâchent des averses ici ou là avec une préférence pour les hauts du Nord et de l’Est.Seul les littoraux Ouest et Sud-Ouest semblent les plus épargnés avec des éclaircies plus pérennes.

Les températures maximales atteignent les 26 à 29°C sur le littoral, 22 à 24°C dans les cirques et 17 à 18°C au Maïdo et au Volcan.

Le vent de secteur Est à Sud-Est est modéré et souffle en rafales entre 40 et 50 km/h sur les côtes Sud-Ouest et Nord du département. Quelques pointes de secteur Sud-Ouest et du même acabit sont possibles sur les sommets. Il rentre temporairement en Nord-Est en Baie de la Possession au cours de la journée.

La mer est agitée, mais encore temporairement forte vers la Pointe de la Table en matinée. Une houle de Sud, très légèrement supérieure à 2 mètres, déferle sur les côtes s’étendant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades en passant par la Pointe au Sel et le Sud Sauvage.