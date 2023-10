Les régions à l’est d’une ligne Saint-Denis Saint-Joseph se réveillent sous un ciel souvent nuageux avec quelques averses associées.

Les plus marquées se situent au pied du massif du Volcan et vers Takamaka. Le reste de l’île bénéficie encore de très belles périodes ensoleillées.

Au fil des heures la masse d’air s’assèche et les nuages de pente prennent alors le relais. Quelques gouttes sporadiques sont possibles sur les Hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest en cours d’après-midi. Les cirques quant à eux, ainsi que le Volcan, ne sont que partiellement ennuagés.

Le vent d’Est se renforce encore un peu plus par rapport à ce vendredi. Il souffle en rafales entre60 et 70 km/h entre Saint-Pierre et le Sud Sauvage, voire localement 80 km/h vers Saint-Joseph.

Dans une moindre mesure, les pointes atteignent les 50 à 60 km/h entre Saint-André et la Grande-Chaloupe. Un vent de Nord-Ouest se met temporairement en place sur les plages en cours d’après-midi.

La mer est agitée, mais reste forte à l’Est de Saint-Pierre, sous l’effet d’une houle de Sud-Est proches de 2 mètres 20. Elle demeure croisée sur le Sud du domaine maritime.Les températures maximales restent stables, et sont comprises entre 25 et 28°C sur le littoral, 20à 23°C dans les cirques et 14 à 16°C entre Maïdo et Pas-de-Bellecombe Jacob.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le samedi 16/09/23 :

Marée basse : 07:53 et 20:16

Marée haute : 01:42 et 14:12