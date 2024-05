En fin de nuit, quelques bancs nuageux transitent sur la frange littorale allant de Saint-Denis à Sainte-Rose, laissant échapper çà et là des averses de faible intensité. Partout ailleurs, le soleil se montre très généreux.

Prévisions pour ce jeudi 11 avril :

Au fil de la matinée, les nuages de pente prennent possession des lieux, notamment sur une moitié Nord du département, laissant tout de même les cirques dans de franches éclaircies.

L’après-midi, l’ennuagement se poursuit dans l’intérieur avec même quelques averses qui s’invitent au programme mais qui restent peu marquées en général. Le Sud de l’île continue d’être assez bien ensoleillé ainsi que la région des plages de l’Ouest où l’alizé de Nord souffle allégrement.

Les températures sont à la hausse et atteignent 30 à 33°C en bord de mer, localement 34°C vers la Pointe des Trois Bassins. On dépasse les 20°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob au meilleur de la journée.

L’alizé de Nord souffle de manière modérée à assez forte le long des côtes Ouest et Est avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h de la Pointe des Galets à la Pointe au Sel mais aussi le long de la route des Laves, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Les brises sont en place dans le Sud toute la journée et vers le Chef-Lieu.

La mer est peu agitée dans le Nord et agitée partout ailleurs avec la présence d’une petite houle de Sud-Sud-Ouest inférieure à 1 mètre 50.