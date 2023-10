En début de matinée, quelques averses peuvent encore venir s’échouer de temps en temps sur la côte est-réunionnaise alors que les conditions sont généralement clémentes sur le reste de l’île.

Puis au fil des heures, les développements nuageux se mettent en place le long des pentes et s’étalent progressivement dans l’après-midi en direction de l’Ouest et du Nord-Ouest. Des averses sans grandes importances se déclenchent tout de même de façon épisodique dans les hauteurs de l’Ouest et dans l’intérieur.Le soleil, quant à lui se montre toujours généreux sur le Sud/Sud-Ouest et le Nord/Nord-Est de l’île où souffle l’alizé.

Les températures maximales atteignent 27 à 29°C sur le littoral, 16 à 18°C au Maïdo et au Volcan et 21 à 24°C dans les cirques.Le vent de secteur sud-est est modéré et souffle en rafales de 50km/h entre Saint-Philippe et Saint-Louis et de Saint-André à Saint-Denis.

Le vent de Sud-Est rentre temporairement sur la région de L’Étang-Salé et de Saint-Leu l’après-midi. Les brises dominent en baie de Saint-Paul et de la Possession.

La mer est agitée à forte au déferlement d’une houle australe de l’ordre de 2,3 à 2,50 mètres sur le Sud et l’ouest du département.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le dimanche 10/09/23 :

Haute : 12:16 et 23:15

Basse : 05:36 et 17:39