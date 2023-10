Quelques humidités et autres nuages bas peuvent résister en début de matinée sur l’Est du département alors que partout ailleurs, les conditions semblent agréables et lumineuses.

Au fil des heures, de petits développements nuageux se font le long des pentes sans grande prétention et peut déborder momentanément en cours d’après-midi vers le littoral Ouest et Sud-Ouest.



Dans l’ensemble, le littoral réunionnais bénéficie de belles conditions et la masse d’air s’assèche même au fil de heures. Les sommets au-dessus de 1700m sont bien ensoleillés tout au long de la journée.

Les températures maximales atteignent les 26 à 28°C sur le littoral, 22 à 24°C dans les hauts et dans les cirques.Le vent souffle en rafales de secteur Nord-Est à 50 km/h le long du Sud sauvage et entre la Grande Chaloupe et la Pointe des Galets.

Des rafales de 40 à 50 km/h sont également envisageables au Maïdo et au Volcan. Les brises dominent principalement entre Saint-Paul et Saint-Pierre.

La mer est agitée au vent. Une petite houle de secteur Sud est attendue autour de 1,5 mètre.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le dimanche 08/10/23 :

Haute : 11:18 et 22:00

Basse : 04:15 et 16:43