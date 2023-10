Réveil ensoleillé sur notre île avec tout au plus quelques poches de grisailles et d’humidité sur les flancs du volcan entre Saint-Joseph et Sainte-Rose. Ces conditions perdurent une bonne partie de la matinée avec un temps majoritairement paisible, sec et lumineux.

Vers la mi-journée, des nuages accrochent les pentes mais sans activité significative. Ils apportent un peu d’ombre parfois sur le littoral. Les cirques sont partagés entre nuages et éclaircies alors que le volcan, le Maïdo et le Piton des Neiges bénéficient d’un grand ciel bleu. L’alizé souffle modérément avec des rafales de l’ordre de 50 km/h sur les plages de l’Ouest et de 60 km/h de Sainte-Rose au Chef-Lieu en passant par Champ-Borne. L’après-midi, le vent de Nord-Est rentre temporairement en baie de la Possession alors que la baie de Saint-Paul est déventée et soumise aux brises de mer. Au meilleur de la journée, les thermomètres affichent 26 à 29°C sur la frange côtière voire 30°C sur les plages de l’Ouest, 22 à 25°C dans les cirques et plus de 18°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob. La mer est peu agitée dans les zones déventées et agitée au vent. La houle de secteur Sud, proche de 2 mètres le matin, poursuit son amortissement au fil de la journée pour avoisiner 1 mètre 50 en soirée.