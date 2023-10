Le soleil accueille le lever du jour sans que le moindre nuage ne vienne altérer le ciel.

Rapidement au cours de la matinée des nuages se forment le long des premières pentes de l’Est, du volcan à la Plaine des Fougères en passant par Takamaka et la Plaine des Palmistes. L’Ouest profite d’une matinée radieuse.

À partir de la mi-journée, les nuages de développement diurnes prennent possession de l’ensemble du piémont, laissant les sommets de plus de 2000 mètres d’altitude à l’abri de la grisaille.

Dans l’après-midi quelques averses se produisent du côté des Calimaçons, du Tampon ou les hauts de Saint-Philippe.En fin d’après-midi les nuages débordent en mer entre la Pointe au Sel et la Grande Chaloupe en passant par la Baie de Saint-Paul. Ces débordements occasionnent quelques averses vers Saint-Gilles.L’alizé demeure modéré à assez fort.

Les rafales sont voisines de 40 à 60 km/h sur le Nord-Ouest et 40 à 50 km/h le long du Sud Sauvage.Les températures maximales sont comprises entre 25 et 28°C sur le littoral, entre 18 et 23°C dans l’intérieur des terres, 16°C au Maïdo et 18°C au Pas de Bellecombe.

La mer est agitée au déferlement de la houle d’alizé voisine de 1 mètre 60.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le dimanche 01/10/23 :

Haute : 02:21 et 14:31

Basse : 08:25 et 20:45