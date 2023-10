Malgré quelques averses résiduelles au lever du jour le long du littoral Est et sur les premières pentes du Volcan, c’est globalement une impression de beau temps qui domine avec un ciel bien dégagé sur une large moitié Ouest de notre île.

Au fil des heures, les nuages montent le long des pentes avec une préférence pour les hauteurs de l’Ouest et du Sud-Ouest alors que le temps devient progressivement plus ensoleillé sur la côte Est.

Ces nuages prennent de l’ampleur dans l’après-midi et on ne peut exclure quelques gouttes du côté de Petite France ou du Tampon alors que les littoraux Est et Nord conservent de belles éclaircies.

Le sommet du Volcan ainsi que le Piton des Neiges restent au soleil toute la journée alors que les Cirques de Mafate puis Cilaos voient le ciel se couvrir au fil de l’après-midi.

Les températures évoluent peu par rapport à la veille et s’échelonnent entre 26 et 28 degrés au meilleur de la journée sur le littoral, 20 à 23 degrés dans les cirques, 14 à 17 degrés au Maïdo et au Pas de Bellecombe.

L’alizé d’Est se renforce le long des côtes nord et sud en matinée et souffle jusqu’à 50kmh sur le Chef Lieu, 60kmh sur le sud sauvage. Le vent de Nord-Est rentre en baie de La Possession l’après-midi, on le retrouve également du côté de la Plaine des Cafres.

La mer est généralement agitée, voire localement forte sur le sud sauvage au déferlement d’une houle de Sud-Est voisine de 2 mètres.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le dimanche 17/09/23 :

Marée basse : 08:18 et 20:44

Marée haute : 02:12 et 14:34