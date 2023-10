Le ciel est généralement bien dégagé au lever du jour sur l’ensemble de l’île favorisant une rapide montée des températures.

Au fil de la matinée, les brises de pentes s’établissent et les nuages prennent possession des Hauts.

Ces nuages prennent rapidement de l’ampleur dans les hauteurs de l’Est et du Nord-Est et finissent par couvrir le Volcan. Les premières averses se déclenchent à la mi journée du côté du Volcan, de la Plaine des Palmistes et de Bélouve puis se généralisent à l’ensemble des hauts et des cirques en prenant un caractère localement modéré à partir du début d’après-midi.

Quelques débordements jusqu’en bord de mer ne sont pas à exclure. Sur le sud de l’île, des nuages venus de la mer viennent se bloquer sur le relief au cours de l’après-midi et apportent de bonnes averses le long des pentes Sud du Volcan ainsi que dans les hauts du Sud-Ouest du côté de l’Entre-Deux, des Makes et de piton Saint-Leu.

Les températures maximales restent élevées avec 28 à 30 degrés sur le littoral, 22 à 25 degrés dansl’intérieur et autour de 18 degrés au Maïdo.Les brises dominent en matinée, avant l’établissement progressif d’un vent faible à modéré de secteur Sud au cours de l’après-midi de Saint-Pierre à Saint-Gilles avec de petites rafales voisines des 40 km/h.

Ce vent peut temporairement prendre une composante Sud-Ouest du côté du Port en restant faible. Le vent s’oriente plus franchement au Sud-Est la nuit suivante.

La mer est peu agitée à agitée mais devient agitée l’après-midi sur l’Ouest et le Sud à l’arrivée d’une houle de Sud-Ouest s’amplifiant autour des 2 mètres la nuit suivante.

Horaires des marées à La Pointe des Galets le mardi 03/10/23 :

Haute : 03:43 et 15:31

Basse : 09:36 et 22:0