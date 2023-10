L’élément principal de la journée est le vent. En effet, de secteur Est, il se renforce au cours de la journée pour souffler en rafales sur les côtes exposées.

Les pointes peuvent atteindre 65 km/h sur le Sud sauvage entre Saint Pierre et Saint Joseph. Dans une moindre mesure, il souffle également du côté de Gillot avec des rafales à 50 km/h. Nuages et éclaircies alternent sur le flanc Est de l’île et glissent par moment vers Takamaka et le cirque de Salazie. Ailleurs le temps est agréable relayé l’après-midi par des nuages de pentes qui glissent vers le rivage Ouest et Nord-Ouest.

Le temps demeure lumineux en montagne.

Les températures évoluent peu de 26 à 29 °c prévu sur le littoral, 16 à 18°c dans les hauts. Il fera également chaud pour la saison avec 24 °c prévu à Cilaos soit 3 °c au-dessus de la normale.

La mer est agitée à forte au déferlement d’une houle australe de l’ordre de 2 mètres sur le Sud et l’Ouest du département.